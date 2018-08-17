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Россия востановит купол кубинского Капитолия в Гаване

Политика

Подрядчик планирует затратить на ремонт купола 624 млн рублей из федерального бюджета

Москва, 17 августа 2018, 04:29 — REGNUM  Управление по делам президента России определилось с подрядчиком для проведения работ по восстановлению золотого покрытия купола Национального Капитолия в Гаване, сообщают «Известия».

По данным сайта госзакупок, подрядчик планирует затратить на ремонт купола 624 млн рублей из федерального бюджета. Отмечается, что закупка услуги проводится у одного подрядчика, который остался неназванным. Работы будут проводиться в два этапа: с 15 августа по 15 ноября 2018 и со второй половины ноября по 31 октября 2019 г.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Ярославской области объявило тендер на капитальный ремонт кровли и фасада собственного здания на Советской площади. В рамках работ планируется установить два фонтана на кровле подвального помещения во внутреннем дворе.

Читайте ранее в этом сюжете: На крыше правительства Ярославской области установят два фонтана

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Государственные закупки
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