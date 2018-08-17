Китайская делегация расскажет Вашингтону о пагубности «торговых войн»

Пекин, , 04:21 — REGNUM Китайская делегация во главе с замминистра Коммерции Ван Шоувэнем по приглашению американской стороны прибудет в США в конце августа, сообщает 16 августа агентство Синьхуа.

Ван Шоувэнь, который, к тому же, является заместителем китайского внешнеторгового представителя вместе со своей делегацией проведет встречу с американскими коллегами под руководством секретаря по международным делам при Министерстве финансов США Дэвидом Мелпессом. Во время визита стороны обсудят проблемы двусторонней экономики и торговли, а также обменяются своими опасениями.

Китай подтвердил свою позицию касательно односторонности и протекционизма в международной экономике и торговле, заявив, что любое принятие односторонних мер является неприемлемым. При этом, Китай приветствует диалог и взаимодействие на основе принципов равенства, взаимного уважения и единства, говорится в заявлении Министерства коммерции Китая.

Напомним, что «торговые войны» между Китаем и США были инициированы последними по инициативе команды президента США Дональда Трампа с целью выправления внешнеторгового баланса, который сильно «завален» в сторону импорта китайской продукции в США. Подобные действия вызвали крайнее неодобрение со стороны Китая, которому выгодна «свободная торговля» в виду обладая преимуществами над конкурентами.

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