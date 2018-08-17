МИД Турции: США не понимают, кто настоящий друг

Анкара, , 04:06 — REGNUM Существующий подход США к решению международных вопросов мешает разрешению конфликта между Вашингтоном и Анкарой, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает CNN Turk.

Чавушоглу также отметил, что Турция не намерена участвовать в «ковбойском фильме», который устроили американские политики. Он подчеркнул, что отношения между странами должны строиться на основе взаимоуважения.

«США не понимают, кто им настоящий друг, а кто — нет», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не остановится ни перед чем, пока Турция не освободит задержанного американского пастора Эндрю Брансона. По его словам, США не боятся ухудшения отношений с Турцией.

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