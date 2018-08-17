СМИ США: Украина берёт у нас деньги и помогает Китаю

Вашингтон, , 03:37 — REGNUM Украина помогает Китаю ликвидировать отставание в авиационной промышленности, поставляя двигатели производства «Мотор Сич», пишет The Washington Times.

Государственные СМИ Китая сообщили, что благодаря украинским двигателям у страны появились учебно-боевые самолеты, на которых китайские летчики смогут отработать взлет и посадку на палубу авианосца.

«В целом, украинцы берут деньги американских налогоплательщиков одной рукой, а другой — бьют американские военно-морские силы ножом в спину», — считает бывший советник комитета сената по иностранным делам Уильям Триплетт.

Напомним, в начале 2018 года США официально назвали Китай первоочередным стратегическим соперником.

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Отметим, что во второй половине июля 2018 года США решили выделить Украине $200 млн на экипировку и вооружение ВСУ.

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