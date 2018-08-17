Дипломаты России и Армении обсудили интересные вопросы

Москва, , 01:50 — REGNUM Ряд вопросов, представляющих интерес как для Москвы, так и для Еревана, обсудили на встрече в российской столице заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин и посол Армении в РФ Вардан Тоганян, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«16 августа заместитель Министра иностранных дел России Александр Панкин принял Посла Армении в Москве Вардана Тоганяна, — сообщили в МИД РФ. — В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, а также другие темы, представляющие взаимный интерес».

Напомним, обстановка в Армении продолжает оставаться напряженной после избрания премьер-министром Никола Пашиняна. Сейчас в Армении расследуется так называемое дело 1 марта, фигурантом которого стал генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопросы, связанные с ОДКБ, 16 марта в телефонном разговоре обсуждались Пашиняном с президентом России Владимиром Путиным.

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