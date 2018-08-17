Максим Исаев, , 07:03 — REGNUM

Недавнее расследование агентства Associated Press показало, что «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возможно, была подкуплена ОАЭ, Саудовской Аравией и силами Йемена, которые поддерживает арабская коалиция. В расследовании говорится о многочисленных сделках, заключенных между АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ОАЭ, пишет Майкл Хортон в статье для американского издания The National Interest.

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Расследование также указывает на то, что хорошо известно экспертам, следящим за ситуацией в Йемене: боевики АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сражаются плечом к плечу с йеменскими боевиками, поддерживаемыми ОАЭ и Саудовской Аравией, которые, в свою очередь, сражаются против хуситов, контролирующих большую часть северо-западного Йемена. Для Саудовской Аравии и ОАЭ — ближайших союзников США — победа над хуситами — заклятыми врагами АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — является более приоритетной, чем опасения по поводу связей с боевиками «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Исследование Associated Press, которое, как представляется, основывалось на многочисленных интервью внутри страны, изображает АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как очень грозную террористическую организацию. Эта картина противоречит той картине, которую транслируют ОАЭ, Саудовская Аравия и некоторые эксперты из Йемена. Например, говорится, что АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это фрагментированная на многочисленные осколки организация, которая понесла значительный ущерб в ходе операций арабской коалиции на юге Йемена.

Изображение АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в качестве фрагментированной и слабой организации может свидетельствовать о непонимании стратегии АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Йемене. Боевики АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использовали опыт, полученный за последние шесть лет неудач и успехов, чтобы укрепить организацию. Боевики приняли более прагматичную стратегию, предполагающую создание узловой структуры. Отход от централизации можно ошибочно принять за фрагментацию и ослабление террористической группировки. Однако более реалистично то, что боевики АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) адаптировались к сложившимся условиям и научились пользоваться преимуществами в ходе постоянно меняющейся трехлетней войны в Йемене.

Ранее руководство АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признало, что выстраивание отношений с местными сообществами имеет ключевое значение для расширения своего влияния и обеспечения долговременного выживания. Так или иначе, боевики АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) занимались расширением своего влияния среди местного населения с момента возникновения организации, однако реальный акцент на данной деятельности был сделан с 2012 года, когда группировка АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказалась на грани краха в результате скоординированного наступления йеменской армии при поддержке США.

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После событий 2012 года боевики АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пересмотрели свою стратегию действий. Во-первых, они обеспечили постепенный переход местного населения к их радикальной интерпретации шариата для того, чтобы войти в доверие к местным жителям, которые в большинстве своем выступают против такого толкования шариата. Во-вторых, было принято решение о том, что группировка должна встроиться в социально-политический контекст принимающей страны. После этого иностранные боевики, многие из которых прибыли из Сомали, покинули АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обвинив террористическую группировку в том, что она является иностранной силой, склонной к оккупации.

В АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) решили применить модель, которой пользуется «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вплетены в ткань большей части афганского общества, и в первую очередь являются организацией, которая терпеливо преследует долгосрочные стратегические цели.

Взятие Саны — столицы Йемена — хуситами в сентябре 2014 года, их продвижение на юг страны, а также последовавшее вторжение Саудовской Аравии и ОАЭ в марте 2015 года создали для АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) идеальные условия для проверки новой стратегии, которая во многом напоминает стратегию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В том же месяце, когда Саудовская Аравия, ОАЭ и их партнеры по арабской коалиции начали операцию «Буря решимости», боевики АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили город и морской порт Эль-Мукалла — пятый по величине город Йемена. Боевики управляли городом через доверенных лиц в течение года. В апреле 2016 года войска под руководством ОАЭ заняли морской порт Эль-Мукалла без боя. Годовая оккупация и управление крупным городом во многом прошли успешно для АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Боевики поняли, что ведение деятельности через доверенных лиц представляет собой жизнеспособную стратегию, которая может обеспечить реализацию необходимых тактических и политических задач.

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Стратегия АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) изменилась. Теперь она не столь амбициозна, глобальна и бескомпромиссна. Боевики начали действовать локально, заняв более умеренную и прагматичную позицию. В тоже время в Йемен прибывает всё большее количество салафитов, чьи идеологические основы практически неотличимы от тех, которыми руководствуются боевики АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Маловероятно, что группировка АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ), зарекомендовавшая себя как гибкая боевая организация, способная к адаптации, не сможет использовать сложившиеся условия в Йемене в своих интересах. Учитывая то, что ОАЭ и Саудовская Аравия как минимум закрывают глаза на деятельность АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ), боевики смогут действовать в будущем более уверено.