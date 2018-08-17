СМИ: экс-помощнице Трампа предлагали деньги за молчание

Вашингтон, , 01:16 — REGNUM Бывшая помощница президента США Омароса Маниголт-Ньюман опубликовала аудиозапись, которая, по ее мнению, доказывает попытку представителей Дональда Трампа предложить ей деньги в обмен на молчание, сообщает телеканал MSNBC.

Омароса передала телеканалу аудиозапись своей беседы с Ларой Трамп, которая является супругой сына действующего президента США, а также советником избирательного штаба Трампа.

Маниголт-Ньюман утверждает, что запись была сделана в декабре 2017 года — после ее ухода из Белого дома. На записи слышно, как Лара Трамп предлагает Омаросе должность в избирательном штабе и зарплату в размере $15 тыс. Это предложение экс-помощница считает попыткой подкупить ее.

В свою очередь президент США Дональд Трамп в своем Twitter поделился видеозаписью, ранее опубликованной в официальном Тwitter Республиканской партии, где Маниголт-Ньюман рассказывает о том, какой Трамп замечательный президент. «Спасибо тебе на добром слове, Омароса!» — такой аннотацией Трамп сопроводил видео.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1030166194723205120

Как сообщало ИА REGNUM, штаб президента США Дональда Трампа подал в суд на Омаросу Маниголт-Ньюман, бывшую помощницу действующего президента США. Ее обвиняют в нарушении соглашения о неразглашении конфиденциальных данных, которое Маниголт-Ньюман якобы подписывала в 2016 году.

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