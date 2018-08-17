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Спецпредставитель США по Ирану назвал условия для начала переговоров

Политика

Иран никакие условия выполнять не будет

Спецпредставитель США по Ирану назвал условия для начала переговоров
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Противостояние. Трамп. Иран

Вашингтон, 17 августа 2018, 00:07 — REGNUM  Новый специальный представитель США по Ирану Брайан Хук назвал условия, при которых американский президент Дональд Трамп готов вступить в диалог с властями Исламской республики. Об этом он заявил журналистам накануне, 16 августа.

По слова Хука, если власти Ирана продемонстрируют обязательства по фундаментальному изменению своего поведения, то тогда президент США Дональд Трамп будет готов вести диалог для поиска решений.

Любое ослабление санкций против Ирана, возобновление дипломатических и экономических отношений с США возможно «только тогда, когда мы увидим, что иранский режим серьёзно настроен относительно изменения своего поведения», подчеркнул спецпредставитель.

Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что в структуре Госдепартамента будет создана специальная группа по координации политики в отношении Ирана.

Читайте ранее в этом сюжете: Госсекретарь США создает группу по координации политики против Ирана

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Противостояние Ирана и США
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