Экс-президент Армении Кочарян рассказал зачем хочет вернутся в политику

Ереван, , 00:05 — REGNUM Экс-президент Армении Роберт Кочарян, который обвиняется в насильственном изменении конституционного строя в Армении по делу о кровавых поствыборных событиях 1−2 марта 2008 года, пояснил, зачем и как собирается вернуться в политику.

ИА REGNUM уже сообщало, что Кочарян в эфире телекомпании «Еркир медиа» заявил о подобном намерении.

По его словам, возвращение к политической деятельности может быть в разных форматах, в том числе путем создания политической силы. Он отметил основную причину, по которой «просто обязан вернутся».

«Угрозы, которые я вижу, исходя из геополитической ситуации. Просто посмотрите на карту, посмотрите какими странами мы окружены, и какие у нас отношения с этими странами», — сказал экс-глава Армении.

Он напомнил о самом низком уровне российско-американских отношения после завершения «холодной войны», о новых санкциях США против Ирана, о планах Грузии вступить в НАТО, о новом положении Турции. По его словам, 10 лет назад Турция была другой страной, которая стремилась войти в ЕС, что ограничивало её агрессию и вмешательство во внутренние дела соседей. Сейчас же Турция не ограничена никакими обязательствами, что ясно видно из того, как Эрдоган вмешивается во внутреннюю ситуацию в Сирии.

«Мы знаем отношения Турции с Азербайджаном, нерешенный карабахский вопрос, и попробуйте всё это связать друг с другом и посмотрите, что мы имеем в Армении. В Армении мы имеем правительство, которое, по моему мнению, не понимает всего этого, не имея опыта. Правительство, которое не понимает, что нельзя дискредитировать армию. Они далеки от армии и не понимают, что в этой ситуации только сильная армия — реальный гарант нашей государственности. Они делают шаги, нарушающие баланс, который Армения с большим трудом нашла», — сказал Кочарян.

По его словам, они (правительство — ИА REGNUM ) неадекватно воспринимают, что происходит за пределами Армении, у них нет опыта и он их не винит.

«Откуда у человека должен появиться опыт, если он в общественных организациях, на гранты Сороса заняты совсем другими вещами. Это финансирование о многом говорит. Может финансы идут из Азербайджана, может — из Турции, с помощью разных фондов. Целенаправленно разрушать армию, обвиняя руководство в свержении конституционного строя — это безответственные шаги», — считает экс-президент.

Он выразил обеспокоенность тем, что у нового армянского правительства недостаточно опыта, способностей и знаний, и геополитические угрозы являются основным стимулом к его возвращению в политику.

28 июля суд принял решение арестовать второго президента Армении Роберта Кочаряна на два месяца по делу о событиях 1 марта 2008 года. Он обвиняется в свержении конституционного строя в предварительном сговоре с другими лицами. В качестве обвиняемого привлечен также генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, который был отпущен под залог в 5 млн. драмов, и бывший министр обороны Армении Микаэл Арутюнян, который в данный момент находится в бегах.

Апелляционный суд 13 августа удовлетворил ходатайство защиты Роберта Кочаряна, обжаловавшая его арест. Адвокат Рубен Саакян заявил, что ходатайство удовлетворено с учетом конституционного иммунитет бывшего президента. Кочарян был выпущен на свободу из зала суда.

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