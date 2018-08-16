Военный парад Трампа в Вашингтоне оценили в $92 млн

Вашингтон, , 23:59 — REGNUM Масштабный военный парад в Вашингтоне, который распорядился провести президент США Дональд Трамп, обойдётся американскому бюджету более чем в $90 млн. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителя Белого дома.

Как отмечается, на данный момент уже составлена смета расходов на общую сумму около $92 млн, однако документ пока не одобрен главой министерства обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп в феврале этого года поручил Пентагону организовать в США грандиозный военный парад с участием вооружённых сил. Такое решение глава Белого дома принял после посещения парада по случаю Дня взятия Бастилии во Франции в 2017 году, который произвёл на него большое впечатление.

Одной из возможных дат парада в Вашингтоне было названо 11 ноября 2018 года — 100-летняя годовщина окончания Первой мировой войны.

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