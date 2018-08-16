Крымская активистка Елена Одновол осуждена на Украине на три года условно

Киев, , 23:46 — REGNUM Суд на Украине вынес приговор гражданке России Елене Одновол, которая была арестована в апреле 2018 года за сбор подписей в поддержку Владимира Путина на выборах президента России в Крыму. Об этом 16 августа сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По его словам, украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила по телефону, что Одновол в ходе процесса «признала свою вину в совершении преступлений», и суд приговорил её к трём годам лишения свободы условно.

«Суть этих преступлений мне не была доведена до сведения. Денисова обещала прислать приговор, как только он будет получен из суда», — уточнила Москалькова.

Ожидается, что в пятницу, 17 августа, российская гражданка будет освобождена из СИЗО в Херсоне. Где именно она будет отбывать условный срок, пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, глава крымского отделения движения «Волонтёры Победы» Елена Одновол, выступавшая доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2018 года, была задержана в конце апрелясотрудниками СБУ на контрольно-пропускном пункте «Чонгар». На Украину она направлялась, чтобы навестить своих родственников.

Киев обвинил активистку в«подрывной деятельности против Украины во вред её суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности».