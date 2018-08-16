Нового главу Старорусского района Новгородской области выберут в октябре

Старая Русса, Новгородская область, , 22:56 — REGNUM В Старорусском районе Новгородской области стартовал конкурс по отбору кандидатур на должность главы района. Как сообщается на сайте муниципалитета, сам конкурсный отбор состоится в Старой Руссе 12 октября.

С сегодняшнего дня, 16 августа, начат приём документов от кандидатов на эту должность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежний глава района Василий Бордовский, также избранный по конкурсу на этот пост в 2016 году, подал в отставку досрочно в июле нынешнего года.

Напомним также, что прямые выборы глав районов и мэра Великого Новгорода в Новгородской области отменены региональным законодательством с 2015 года. Старорусский район станет первым муниципальным образованием региона, где главу выберут уже повторно по новым правилам — голосованием депутатов районного собрания из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор.

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