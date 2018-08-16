Четверг, 16 Августа 2018 года
23:30:14 МСК

В Югре ищут нового директора департамента по физкультуре и спорту

Политика

Прежний, Игорь Губкин, ушёл 4 августа

Ханты-Мансийск, 16 августа 2018, 21:51 — REGNUM  В Югре начался конкурс по отбору кандидатов на пост директора окружного департамента по физкультуре и спорту. Документы принимают с 16 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве автономного округа.

Кандидатам придётся пройти серьёзный отбор. После проверки представленных ими документов на соответствие требованиям эксперты оценят их личностный и профессиональный потенциал. А затем им предстоит принять участие в конференции с участием общественности и в теледебатах, в ходе которых они представят свой взгляд на деятельность на посту директора.

По итогам этого отбора три кандидата с наивысшими баллами пройдут собеседование с губернатором Югры Натальей Комаровой. Она и решит, кто больше всего подходит для такой должности.

Напомним, прежний директор департамента Игорь Губкин 4 августа ушёл в отставку. Пост он занимал с июля 2016 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Югры покидает главный по спорту

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить