В Югре ищут нового директора департамента по физкультуре и спорту

Ханты-Мансийск, , 21:51 — REGNUM В Югре начался конкурс по отбору кандидатов на пост директора окружного департамента по физкультуре и спорту. Документы принимают с 16 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве автономного округа.

Кандидатам придётся пройти серьёзный отбор. После проверки представленных ими документов на соответствие требованиям эксперты оценят их личностный и профессиональный потенциал. А затем им предстоит принять участие в конференции с участием общественности и в теледебатах, в ходе которых они представят свой взгляд на деятельность на посту директора.

По итогам этого отбора три кандидата с наивысшими баллами пройдут собеседование с губернатором Югры Натальей Комаровой. Она и решит, кто больше всего подходит для такой должности.

Напомним, прежний директор департамента Игорь Губкин 4 августа ушёл в отставку. Пост он занимал с июля 2016 года.

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