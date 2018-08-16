КНР и Россия проводят консультации на уровне стратегического взаимодействия

Сочи, Краснодарский край, , 21:34 — REGNUM В Сочи прошла встреча президента России Владимира Путина с членом Политбюро ЦК КПК, руководителем Канцелярии Комиссии ЦК КПК по международным делам Ян Цзэчи, сообщает 16 августа Синьхуа.

Российский лидер рассказал гостю о своем видении итогов недавнего саммита БРИКС и о переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином. Подчеркнув, что удалось добиться консенсуса по важнейшим международным проблемам, Владимир Путин охарактеризовал российско-китайские отношения как важнейшие не только для двух стран, но и для всего мира и высказал заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического взаимодействия и коммуникаций, а также практического сотрудничества в региональных и международных делах.

Ян Цзэчи, которого называют «патриархом» китайской дипломатии, подчеркнул впечатляющую динамику двусторонних отношений, которые дают яркий пример всему миру в строительстве взаимодействия нового типа, основанного на взаимном уважении, беспристрастности и справедливости, взаимовыгодном сотрудничестве.

В Москве Ян Цзэчи встретился с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым,с которым они председательствовали на 14-м раунде китайско-российских консультаций по вопросам стратегической безопасности.

Напомним, что Ян Цзэчи — видный дипломат, который с 2001 по 2004 год занимал ответственнейший пост посла КНР в США, а с 2007 по 2013 год являлся главой МИД КНР во втором сроке правления Ху Цзиньтао.