Лидеры КНР и Камбоджи обменялись приветственными телеграммами

Пекин, , 21:26 — REGNUM Премьер-министр и лидер правящей Народной партии Камбоджи (НПК) Хун Сен направил благодарственное письмо Председателю КНР Си Цзиньпину за поздравления с убедительной победой на недавних всеобщих выборах, в результате которой НПК получила все 125 мест в парламенте, сообщает 16 августа Синьхуа.

Хун Сен также пообещал продолжить курс на укрепление дружбы и отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества между КНР и Камбоджей, подчеркнув, что будет способствовать миру и стабильности в АТР и Юго-Восточной Азии.

Камбоджийский лидер особо отметил дружественный характер отношений между КПК и НПК, позволяющий развивать активные межпартийные контакты и обмены в культурной и гуманитарной сферах.

«Китай не только предоставил щедрую помощь для избирательного процесса, но и послал самую большую группу наблюдателей на это важное событие в моей стране, за что мы глубоко признательны», — заявил Хун Сен.