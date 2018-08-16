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Лидеры КНР и Камбоджи обменялись приветственными телеграммами

Политика

Китаю высказана признательность за активную помощь в проведении всеобщих выборов

Пекин, 16 августа 2018, 21:26 — REGNUM  Премьер-министр и лидер правящей Народной партии Камбоджи (НПК) Хун Сен направил благодарственное письмо Председателю КНР Си Цзиньпину за поздравления с убедительной победой на недавних всеобщих выборах, в результате которой НПК получила все 125 мест в парламенте, сообщает 16 августа Синьхуа.

Хун Сен также пообещал продолжить курс на укрепление дружбы и отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества между КНР и Камбоджей, подчеркнув, что будет способствовать миру и стабильности в АТР и Юго-Восточной Азии.

Камбоджийский лидер особо отметил дружественный характер отношений между КПК и НПК, позволяющий развивать активные межпартийные контакты и обмены в культурной и гуманитарной сферах.

«Китай не только предоставил щедрую помощь для избирательного процесса, но и послал самую большую группу наблюдателей на это важное событие в моей стране, за что мы глубоко признательны», — заявил Хун Сен.

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Парламентские выборы в Камбодже-2018
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