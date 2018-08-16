МИД считает новые санкции США попыткой «наказать» Россию за позицию по КНДР

Москва, , 21:23 — REGNUM Москва расценивает очередные санкции Вашингтона как попытку наказать Россию за принципиальную позицию в отношении Северной Кореи. Об этом говорится в комментарии, распространённом 16 августа пресс-службой МИД России.

Как отмечают в ведомстве, американская сторона даже не потрудилась предоставить каких-либо доказательств или хотя бы прокомментировать мотивы введения ограничительных мер в отношении российской компании в рамках санкций против КНДР.

«Видим за очередной антироссийской акцией Вашингтона попытку «наказать» нашу страну за её принципиальную позицию по северокорейскому сюжету, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН», — заявляют в МИД.

Подчёркивается также, что санкции введены Соединёнными Штатами «в тот момент, когда решение сложнейшей задачи денуклеаризации Корейского полуострова нуждается в плотной совместной международной работе».

«Деструктивная тактика США, применяемая вне рамок Совета Безопасности ООН и его санкционного Комитета 1718, способна лишь подорвать достигнутые в последнее время подвижки в направлении урегулирования», — говорится в комментарии.

Как передавало ИА REGNUM, накануне министерство финансов США сообщило о расширении санкций в отношении Северной Кореи. Под ограничительные меры Вашингтона попало российское портовое агентство ООО «Профинет» и персонально его генеральный директор. Кроме этого, санкции коснулись китайской компании Dalian Sun Moon Star International Logistics Trading и базирующейся в Сингапуре компании SINSMS PTE LTD.

В начале августа Соединённые Штаты в рамках санкций против Северной Кореи также ввели ограничительные меры в отношении российского банка «Агросоюз».

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