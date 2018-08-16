Die Welt: зачем немецкие политики ездят в Крым?

Берлин, , 21:14 — REGNUM Несмотря на принципиальную позицию федерального правительства, немецкие депутаты и политики проявляют интерес к Крыму и все чаще наносят туда визиты. А с того момента как прошлой осенью в бундестаг прошла немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), полуостров посетили как минимум 16 депутатов бундестага и ландтагов, а также ряд других функционеров, сообщает немецкое издание Die Welt.

В апреле 2016 года бывший на тот момент депутатом Европарламента Маркус Претцель и лидер молодежного крыла партии АдГ, а ныне депутат бундестага Маркус Фронмайер посетили Международный экономический форум в Ялте, основанный в 2015 году и призванный стимулировать экономическое развитие Крыма, несмотря на санкции со стороны ЕС и США.

«Я выступаю решительно против любых санкций против Крыма и Российской Федерации», — заявил тогда в ходе форума Претцель, подчеркнув также, что «в отличие от «сомнений западных правительств», у него таковых относительно легитимности присоединения Крыма к России нет.

Чуть ранее, в феврале 2016-го Крым посетили депутаты от АдГ из Берлина, Баден-Вюртемберга и Северного Рейна — Вестфалии. По словам немецкого политика Гуннара Линдеманна, их целью было «обсуждение возможностей для немецких компаний завязать деловые отношения с компаниями в Крыму».

В апреле этого года немецкие политики также посетили Экономический форум в Ялте. В этот раз участие в нем приняли депутаты бундестага Штефан Койтер, Вальдемар Гердт, Робби Шлунд и вновь Маркус Фронмайер. «Торговля объединяет людей и помогает преодолевать конфликты», — отметил Фронмайер.

Однако такую точку зрения в политических кругах Германии разделяют далеко не все. По мнению эксперта Германского общества внешней политики Штефана Майстера, такие поездки не имеют никакого эффекта без согласования на уровне ЕС и США. «Внешнеполитические темы не являются профильными для АдГ. Отношения с Россией — одна из немногих тем, по которым партия хотя бы пытается что-то делать». Однако при этом, по мнению немецкого политолога, подобные визиты все же являются «плюсом» для обеих сторон, «поскольку они признают и легитимизируют друг друга».

Еще одной из причин своих визитов немецкие депутаты указали поддержку этнического меньшинства крымских немцев. «Раньше никто не заботился об этих немцах, мы хотели бы представлять их интересы в Германии», — отметил Гуннар Линдеманн.

Устремляются в Крым не только представители АдГ. Также немецкие политики из партии «Левых» и активисты различных политических движений побывали на полуострове после 2014 года. А в мае 2018 года в Крыму побывала председатель «Академического Фонда Эразма» Виктория Тушик.

Читайте также: Депутаты Германии: Крым «не оккупирован русскими»

Финансировать подобные визиты и признавать их рабочими командировками бундестаг отказывается, ссылаясь на международно-правовой статус Крыма. Даже сама АдГ классифицирует их как частные. И тем не менее новый визит депутатов от АдГ, в том числе и из бундестага, уже запланирован на октябрь 2018 года.