Боевые самолеты ВКС России в ходе учений садились на автотрассу. Видео

Хабаровск, , 20:58 — REGNUM В Хабаровском крае местные жители сняли на видео посадку боевых самолетов ВКС России на одну из автомобильных дорог. Видеоролик опубликован 16 августа в сети.

На кадрах видеозаписи запечатлена посадка штурмовика Су-25. Самолеты садились на дорожное полотно в рамках учений «Восток-2018».

Для этого было перекрыто движение автотранспорта на двухкилометровом участке автотрассы Хабаровск — Лидога — Ванино.

Стоит пояснить, что использование автомобольных дорог для взлета и посадки боевой авиации является одним из элементов боевой подготовки летчиков.

Впервые автомобильные трассы были использованы в качестве взлетно-посадочных полос ВВС Красной армии в начале 1945 года во время наступления в Германии.

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