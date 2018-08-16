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Боевые самолеты ВКС России в ходе учений садились на автотрассу. Видео

Политика

Местные жители сняли на видео посадку штурмовика Су-25

Боевые самолеты ВКС России в ходе учений садились на автотрассу. Видео
Иллюстрация: Mil.ru
Су-25

Хабаровск, 16 августа 2018, 20:58 — REGNUM  В Хабаровском крае местные жители сняли на видео посадку боевых самолетов ВКС России на одну из автомобильных дорог. Видеоролик опубликован 16 августа в сети.

На кадрах видеозаписи запечатлена посадка штурмовика Су-25. Самолеты садились на дорожное полотно в рамках учений «Восток-2018».

Для этого было перекрыто движение автотранспорта на двухкилометровом участке автотрассы Хабаровск — Лидога — Ванино.

Стоит пояснить, что использование автомобольных дорог для взлета и посадки боевой авиации является одним из элементов боевой подготовки летчиков.

Впервые автомобильные трассы были использованы в качестве взлетно-посадочных полос ВВС Красной армии в начале 1945 года во время наступления в Германии.

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Военные учения
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