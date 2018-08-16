В администрации Алма-Аты ответили на протест «Казахфильма»

Алма-Ата, Казахстан, , 21:47 — REGNUM Заявление киностудии «Казахфильм» о принудительном изъятии земельного участка площадью 5,5 га в Алма-Ате не соответствует действительности, сообщает 16 августа издание Informburo со ссылкой на руководителя управления туризма и внешних связей Алма-Аты Максата Какимова.

По его словам, участок земли не принадлежит киностудии, так как договор аренды расторгнут в 2017 году. Данная мера необходима для реализации проекта Ethnoland.

Какимов добавил, что «Казахфильм» дважды проиграли суд, и в настоящее время исполняется решение суда. Он отметил, что акимат (администрация) Алма-Аты не намерена ограничивать доступ к указанному земельному участку и препятствовать съемке фильмов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа киностудия «Казахфильм» распространила сообщение, в котором выразила свое несогласие с действиями акимата Алма-Аты по изъятию земельного участка площадью 5,5 га.

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