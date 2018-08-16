Минфин США готов ввести новые санкции против Турции

Вашингтон, , 20:21 — REGNUM Министерство финансов США подготовило новые санкции в отношении Турции, которые могут быть введены в случае, если Анкара в ближайшее время не освободит американского пастора Эндрю Брансона. Об этом 16 августа заявил глава ведомства Стивен Мнучин, передаёт Bloomberg.

Отметим, что накануне истёк срок ультиматума, который Вашингтон поставил Анкаре, пообещав предпринять новые меры, если американский гражданин не будет освобождён из-под домашнего ареста. Тем не менее турецкий суд отклонил ходатайство защиты Брансона о предоставлении ему права на выезд из страны.

15 августа вице-президент США Майкл Пенс также потребовал от властей Турции освободить пастора, порекомендовал при этом «не испытывать терпение» главы Белого дома Дональда Трампа.

Напомним, Эндрю Брансон обвиняется Турцией в поддержке организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором попытки государственного переворота в стране летом 2016 года.

В начале августа министерство финансов США уже ввело санкции в отношении министров юстиции и внутренних дел Турции в ответ на арест Брансона.

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