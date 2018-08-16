Четверг, 16 Августа 2018 года
21:38:01 МСК

В Норвегии удвоилось число морпехов США. Они мигрируют к границе России

Политика

Американские военные получили разрешение проводить свои учения на всей территории Норвегии

В Норвегии удвоилось число морпехов США. Они мигрируют к границе России
Official U.S. Navy Page
Американский флаг

Осло, 16 августа 2018, 20:21 — REGNUM  Численность морских пехотинцев США, размещенных на территории Норвегии, будет увеличена вдвое, сообщает 16 августа пресс-служба норвежского военного ведомства.

Уточняется, что число американских морских пехотинцев возрастет с 330 до 700, а место их постоянной дислокации переместится из Тронхейма на западе страны в губернию Тромс и будет располагаться в 500 км от российской границы.

Кроме того, военные США получили право проводить свои учения на всей территории Норвегии.

Официальный Осло утверждает, что это необходимо для совместного обучения американских и норвежских военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, первые 330 морских пехотинцев США прибыли в Норвегию в январе 2017 года чтобы обучить норвежских военных «противодействию российским войскам в полярных условиях».

Читайте ранее в этом сюжете: НАТО продолжает тренироваться воевать с Россией у границ с Калининградом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Скандинавия и НАТО
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить