В Норвегии удвоилось число морпехов США. Они мигрируют к границе России

Осло, , 20:21 — REGNUM Численность морских пехотинцев США, размещенных на территории Норвегии, будет увеличена вдвое, сообщает 16 августа пресс-служба норвежского военного ведомства.

Уточняется, что число американских морских пехотинцев возрастет с 330 до 700, а место их постоянной дислокации переместится из Тронхейма на западе страны в губернию Тромс и будет располагаться в 500 км от российской границы.

Кроме того, военные США получили право проводить свои учения на всей территории Норвегии.

Официальный Осло утверждает, что это необходимо для совместного обучения американских и норвежских военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, первые 330 морских пехотинцев США прибыли в Норвегию в январе 2017 года чтобы обучить норвежских военных «противодействию российским войскам в полярных условиях».

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