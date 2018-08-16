В Донбассе идет война между прошлым и будущим — генерал ВСУ

Киев, , 20:24 — REGNUM Война в Донбассе формирует настоящую сознательную нацию — основу здорового общества, заявил командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев 16 августа во время пресс-конференции.

Наев считает, что война в Донбассе является войной за независимость, которой Украина избежала в 1991 году:

«Когда-то мы все радовались, что независимость пришла к нам мирно, без войн и потрясений. Как оказалось, тогда, в начале 90-х годов прошлого века, мы ошибались», — отметил генерал.

Напомним, 30 апреля 2018 года военная агрессия Украины против Донбасса сменила название. Вместо так называемой «Антитеррористической операции» (АТО) началась «Операция объединенных сил» (ООС), которой и командует Сергей Наев.

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