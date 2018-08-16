Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов

Минск, , 19:51 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении главы Чечни Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов, сообщила 16 августа пресс-служба белорусского лидера.

Как уточняется, Кадыров награждён «за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества между Беларусью и Чеченской Республикой».

Напомним, Рамзан Кадыров посещал Белоруссию в сентябре 2017 года по приглашению Александра Лукашенко. В ходе визита обсуждались вопросы сотрудничества в агропромышленном комплексе, а также поставки в Чечню грузовой, сельскохозяйственной и пассажирской техники.

В июне 2018 году Чечню посещала делегация из Белоруссии во главе с помощником президента по национальной безопасности Виктором Лукашенко.