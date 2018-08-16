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Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов

Политика

Белорусский лидер отметил личный вклад Кадырова в укрепление дружественных отношений между Минском и Чечнёй

Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рамзан Кадыров

Минск, 16 августа 2018, 19:51 — REGNUM  Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении главы Чечни Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов, сообщила 16 августа пресс-служба белорусского лидера.

Как уточняется, Кадыров награждён «за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества между Беларусью и Чеченской Республикой».

Напомним, Рамзан Кадыров посещал Белоруссию в сентябре 2017 года по приглашению Александра Лукашенко. В ходе визита обсуждались вопросы сотрудничества в агропромышленном комплексе, а также поставки в Чечню грузовой, сельскохозяйственной и пассажирской техники.

В июне 2018 году Чечню посещала делегация из Белоруссии во главе с помощником президента по национальной безопасности Виктором Лукашенко.

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