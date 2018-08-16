Выборы губернатора Новосибирской области будут транслироваться онлайн

Новосибирск, , 18:53 — REGNUM В день выборов губернатора Новосибирской области в помещениях 910 территориальных и участковых избирательных комиссий будет работать система видеонаблюдения — в онлайн-режиме будут работать 1 820 камер. Об этом ИА REGNUM сообщили в Новосибирском филиале ПАО «Ростелеком» — компания обеспечит работу видеонаблюдения в рамках госконтракта.

«Практически на всех объектах, где находятся участки для голосования, «Ростелеком» построил инфраструктуру ранее — в период подготовки к выборам президента РФ. Поэтому основные работы приходятся на монтаж IP-камер, их настройку и организацию бесперебойной передачи данных по каналам связи», — уточнили в компании.

Установку камер планируется завершить 27 августа. На сегодняшний день смонтировано 70% всего оборудования.

Отметим, что для избирателей города Новосибирска и пригорода будет подготовлено 606 участков, остальные помещения для голосования расположатся в городах и районах региона.

Отметим, что выборы губернатора Новосибирской области пройдут 9 сентября 2018 года. Назначены они после того, как 6 октября 2017 года указом президента Владимир Городецкий был отправлен в отставку. В тот же день врио главы региона был назначен теперь уже экс-мэр Вологды Андрей Травников.

Помимо Травникова, в качестве кандидатов на выборах губернатора области избирательная комиссия зарегистрировала Анатолия Кубанова («Справедливая Россия»), Георгия Михайлова («Народный Альянс») и Дмитрия Савельева (ЛДПР).

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