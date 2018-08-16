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Жириновский объяснил, почему прав грозящий «кровавым» ответом Грымчак

Политика

И рассказал, в чём ужас

Жириновский объяснил, почему прав грозящий «кровавым» ответом Грымчак
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Кровь

Москва, 16 августа 2018, 18:49 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский согласен с тем, что в случае войны Украины и России русские захлебнутся в крови, и объяснил почему.

«В Киеве грозят, что русские захлебнутся в крови в случае войны с Украиной. С этим трудно спорить, потому что вся так называемая Украина — это русская земля, и населяют её русские по крови люди. В этом и есть главная трагедия нынешней войны на Украине — это война русских с русскими. В этом её ужас», — отметил Жириновский.

Говоря об украинских националистах, депутат Госдумы напомнил, что в Первую и во Вторую мировую войну воинами они себя не зарекомендовали — «в реальных боях участвовали разве что совсем недолго, быстро показывая противнику спину».

Украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак в интервью изданию «Апостроф» заявил, что россияне «захлебнутся собственной кровью», если «попытаются начать наступление».

Читайте ранее в этом сюжете: «Захлебнутся кровью»: в Киеве грозят Москве «мощью» ВСУ

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