Кочарян привел в суде пример мятежного азербайджанского генерала: адвокат

Ереван, , 18:43 — REGNUM Роберт Кочарян всего лишь дал приказ сделать так, чтобы вооруженные силы вдруг не вмешались в политические процессы. Об этом заявил сегодня, 16 августа, один из адвокатов экс-президента Армении Роберта Кочаряна Айк Алумян.

Адвокат вкратце рассказал, о чем говорил Кочарян в Апелляционном суде, когда суд рассматривал жалобу защиты экс-президента на решение нижестоящей инстанции о заключении Кочаряна под стражу.

«Роберт Кочарян заявил в суде, что у нас был опыт, который являлся не нашим опытом, был опытом нашего врага. Какой это опыт? В Азербайджане в 90-х годах был некий восставший военный деятель — Сурет Гусейнов, который имел определенный авторитет в вооруженных силах, и, воспользовавшись этим, присоединился к тамошним мятежникам и повернул часть армии против правящего режима.

Войска направились из Гянджи в Баку. Кочарян в суде заявил, что «мы видели, как это происходит». В результате, Азербайджан из-за действий одного мятежного военного понес сотни жертв. Властям удалось подавить военный мятеж, но за это время Азербайджан потерял три района. Сейчас Роберт Кочарян сказал, что мы не могли позволить себе подобной ситуации. Эта часть выступления не касалась 1 марта, она относилась к 23 февраля и приказу №0038», — цитирует Алумяна aysor. am.

По его словам, строго секретный приказ №0038 не касается применения войск ни в опубликованной части, ни в неопубликованной части. Ранее адвокат Айк Алумян заявил, что второй президент Армении блестяще выступил свою защиту в Апелляционном суде, который 13 августа удовлетворил жалобу защиты Кочаряна и счел его арест неправомерным по той части, что экс-президент обладает конституционным иммунитетом.