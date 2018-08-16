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В Лондоне могут запретить движение автотранспорта в районе Вестминстер

Политика

Инициатива обсуждается после терактов возле здания парламента Соединённого Королевства

В Лондоне могут запретить движение автотранспорта в районе Вестминстер
Клод Моне. Вестминстерский дворец. 1904

Лондон, 16 августа 2018, 18:36 — REGNUM  Парламент Великобритании может вынести решение о запрете движения автомобильного транспорта в районе Вестминстерского дворца в Лондоне, передаёт 16 августа газета Times.

Как сообщается, соответствующее законодательное предложение разрабатывается в настоящее время на основе рекомендаций полиции по повышению безопасности зданий парламента. Инициатива возникла после ряда терактов, в которых использовались транспортные средства, уточняет издание.

По информации газеты, идею о том, чтобы сделать полностью пешеходной значительную часть исторического района Вестминстер поддерживает и мэр Лондона Садик Хан. Вместе с тем отмечается, что до принятия окончательного решения ещё далеко, и пока законодателями обсуждаются различные варианты ограничения движения.

Как передавало ИА REGNUM, 14 августа автомобиль Ford Fiesta въехал в ограждение возле здания парламента в Лондоне, в результате чего пострадали три человека. Водитель автомобиля был задержан. Правоохранительные органы Великобритании квалифицировали произошедшее как теракт.

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