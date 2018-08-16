НАТО продолжает тренироваться воевать с Россией у границ с Калининградом

Вильнюс, , 18:23 — REGNUM «Если российские войска вторгнутся на территорию Прибалтики, глава северо-восточного корпуса НАТО, генерал Манфред Хоффман уже за первые часы мобилизует 35 тыс. солдат альянса», — пишет портал литовского телеканала TV3, описывая очередные учения НАТО в Литве и цитируя немецкое издание Tagesspiegel.

«Хоффман должен контролировать 2100 км внешних границ НАТО с Россией и её союзницей Белоруссией. Он практически ежедневно лично осматривает базы союзников от польского Щецина до эстонской Нарвы. Если события дойдут до фазы «столкновения», а российские войска вторгнутся на территорию Прибалтики и будет активирована пятая статья НАТО, Хоффман должен будет принять решения о том, как самый большой в истории человечества военный альянс должен реагировать на агрессию. До того времени, пока представители 29 стран НАТО договариваются о дальнейших шагах, Хоффман должен будет мобилизовать 35 тыс. солдат», — говорится в публикации, которую литовское издание озаглавило «Подготовка НАТО к нападению России: важно быть быстрее».

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Издание описывает манёвры НАТО под Неманом, объясняя, что место выбрано из-за близости Калининградской области и так называемого Сувалкского коридора — участка в 100 км между Белоруссией и Калининградской областью. В Литве уверены, что, заняв этот участок, Россия отрежет всю Прибалтику от помощи союзников по НАТО со стороны Польши.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, декларируя оборонительный характер учений, НАТО в Литве, например, тренируется уничтожать системы противовоздушной обороны «вероятного противника», а в 50 км от Калининградской области с осени 2018 года заработает первый в Прибалтике авиаполигон, на котором авиация НАТО будет отрабатывать уничтожение наземных целей с воздуха.

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