Четверг, 16 Августа 2018 года
18:31:28 МСК

Выборы губернатора Псковской области пройдут под видеонаблюдением

Политика

Онлайн-трансляции за проведением голосования и подсчётом голосов будут организованы в Пскове и Великих Луках

Псков, 16 августа 2018, 18:17 — REGNUM  На выборах губернатора Псковской области будет организовано видеонаблюдение. Как сообщил сегодня, 16 августа, заместитель губернатора Николай Цветков, видеокамеры будут установлены на избирательных участках Пскова и Великих Лук.

Под видеонаблюдение попадут и сам процесс голосования, и процедура подсчёта голосов.

Всего в единый день голосования в Псковской области откроются 637 избирательных участков, в том числе 85 — в Пскове. На избирательных участках в областном центре будут работать комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). На всех остальных применяться QR-коды для составления итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области 9 сентября состоятся выборы губернатора, довыборы депутата Псковского областного собрания по одномандатному избирательному округу № 12 и выборы глав восьми районов — Великолукского, Красногородского, Локнянского, Невельского, Опочецкого, Псковского, Струго-Красненского и Пыталовского. Кроме того, в ряде муниципалитетов пройдут выборы депутатов районных собраний, представительных органов городских и сельских поселений.

Читайте ранее в этом сюжете: Акция «Вместе идём на выборы» стартовала в Псковской области

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы губернатора Псковской области — 2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить