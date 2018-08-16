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В МВД Узбекистана назначили 14 новых руководителей

Политика

Рустамжон Дустматов назначен заместителем начальника ГУ по профилактики правонарушений

Ташкент, 16 августа 2018, 18:25 — REGNUM  В центральном аппарате и региональных подразделениях министерства внутренних дел Узбекистана произошли кадровые изменения — сменились 14 руководителей, сообщили 16 августа в пресс-службе МВД республики.

Рустамжон Дустматов назначен заместителем начальника ГУ по профилактики правонарушений, Файзулла Ортикбоев — и. о. первого заместителя начальника Института пожарной безопасности, Абдуазим Ахмадходжаев — и. о. заместителя начальника Института пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа произошли кадровые изменения в генеральной прокуратуре Узбекистана. Заместителем начальника по финансово-экономическим делам Академии Генпрокуратуры республики назначен Уйгун Нигмаджанов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Генпрокуратуре Узбекистана произошли новые кадровые перестановки

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