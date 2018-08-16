Четверг, 16 Августа 2018 года
18:35:03 МСК

Немецкий телеканал признал Крым российским регионом

Политика

Украина будет протестовать

Немецкий телеканал признал Крым российским регионом
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Крым наш!

Берлин, 16 августа 2018, 17:26 — REGNUM  Немецкий телеканал 3Sat накануне, 15 августа, выпустил в эфир сюжет, в котором была показана карта, на которой Крым был закрашен как территория Российской Федерации.

Телеканал показал документальный фильм о России. В фильме, в частности, демонстрировалась карта, на которой полуостров Крым закрашен в такой же цвет, как и вся Россия.

Известно, что 3Sat вещает в Германии, Австрии и Швейцарии.

Стоит отметить, что западные СМИ довольно часто демонстрируют карты, на которых Крым показан как часть России. Каждый раз это вызывает гневный протест властей Украины, которые продолжают считать полуостров своей территорией.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Воссоединение Крыма с Россией
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить