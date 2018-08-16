В руководстве ЕР хотят выяснить планы депутатов Заксобрания на будущее

Севастополь, , 17:17 — REGNUM Из-за отсутствия единой позиции в местной партийной фракции «Единой России» не все губернаторские инициативы находят поддержку в Заксобрании Севастополя. Об этом 16 августа во время визита в город-герой заявил зампредседателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«На самом деле внутри есть две группы, мы будем уделять самое пристальное внимание этому, поэтому я сюда и приехал. Можно было приглашать в Москву, разговаривать, но пока ты не увидишь глаза людей и обратную реакцию на то, что говоришь, правильные выводы сделать не сможешь», — отметил Андрей Турчак.

По его словам, он намерен выяснить планы депутатов Законодательного собрания относительно предстоящих выборов в 2019 году.

«Мы сегодня спросим их об этом, видят ли они себя в следующем созыве депутатов. Сегодня будем с каждым разговаривать и выяснять», — подчеркнул Турчак.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года правительство Севастополя инициировало уменьшение финансирования Заксобрания и Контрольно-счётной палаты, породив новый виток конфликта ветвей власти. В июне глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что власти Севастополя должны найти общий язык и работать в команде, иначе в отношении местного руководства будут сделаны соответствующие выводы.

Читайте ранее в этом сюжете: Турчак: противоречия властей Севастополя должны быть устранены к выборам