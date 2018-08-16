Украинские рейтинги: Тимошенко и «Батькивщина» удерживают лидерство

Киев, , 17:07 — REGNUM Политический консультант Вальчишин Андрей заявил, что согласно последним соцопросам лидерство президентского рейтинга удерживает глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По его словам, «Батькивщина» также может получить большинство голосов на парламентских выборах. Об этом Вальчишин сказал 16 августа в эфире телеканала NewsONE.

«Действительно подтверждается лидерство «Батькивщины» и Тимошенко как кандидата в президенты. Сегодня для неё наиболее сложно и важно удержать эту позитивную динамику и прирост в 1% ежемесячно. Очевидно, она будет работать над разворачиванием собственной платформы «Новый курс» по разным блокам — стратегия мира, экономическая политика или новая Конституция, о чем она говорила», — сказал Вальчишин.

Он не исключает, что ближе к выборам глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко традиционно растеряет высокие рейтинги.

«Гриценко будет сложно, потому что опыт предыдущих избирательных кампаний показывает, что у него довольно неплохой рейтинг на значительном этапе до выборов. А когда начинается горячая фаза политических дискуссий и избирательной конкуренции, тогда его рейтинг падает», — добавил Вальчишин.

По его словам, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович отбирает голоса у партии «Оппозиционный блок» и его сопредседателя Юрия Бойко.

«Рабинович играет на одном поле с Бойко, с «Оппозиционным блоком». Партия «За життя» и «Оппоблок» делят один и тот же электорат. Если бы им удалось объединиться, они могли бы составить более серьезную конкуренцию другим политическим силам. Пока им не удается договориться. Это хорошо для других участников политической гонки», — считает эксперт.

Он также сообщил, что партии «Блок Петра Порошенко» и «Оппоблок» имеют значительный показатель антирейтинга из-за политического сотрудничества.

«БПП и «Оппоблок» несмотря на публичную антипатию и то, что эти политсилы представляют разные интересы и разные аудитории, мы видим, что они часто сотрудничают во время голосования в Верховной Раде. Во время ключевых голосований представители «Оппоблока» привлекаются к голосованиям в интересах большинства, в частности БПП. Во-вторых, с лидера «Оппоблока» Юрия Бойко сняли криминальные обвинения по делу о «вышках Бойко». Одним из сценариев Администрации президента — подъем рейтинга Бойко для вывода его во второй тур против Порошенко как удобного спарринг-партнера. Возможно, что и те, и те ассоциируются с прошлой властью. Поэтому к ним существенный антирейтинг», — подытожил Вальчишин.

Как сообщалось, 15 августа Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко и центр «Социальный мониторинг» презентовали последние результаты электоральных настроений украинцев. Согласно исследованию, если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее воскресенье, то за главу «Батькивщины» Юлию Тимошенко проголосовали бы 20,3% тех, кто определился с выбором.

На втором месте рейтинга расположился глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко — 14,8%; сопредседатель партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко — 12,3%; лидер Радикальной партии Олег Ляшко — 10,2%; президент Украины Петр Порошенко — 8,3%; лидер партии «За життя» Вадим Рабинович — 8%.

По словам главы правления Украинского института социальных исследований им. А. Яременко Ольги Балакиревой, электорат Тимошенко и Гриценко живет в основном на западе, севере и в центре Украины. При этом Бойко больше всего поддерживают жители востока и юга.

Опрос проводился с 17 по 27 июля 2018 года методом индивидуального интервью по месту жительства респондента на всей территории страны. Выборочная совокупность репрезентативна по возрасту (население от 18 лет и старше), полу, типу населенного пункта и регионам. Всего опрошено 2186 респондентов. Стандартные отклонения не превышают 2,13%.