Турчак: противоречия властей Севастополя должны быть устранены к выборам

Севастополь, , 17:05 — REGNUM Противоречия севастопольских властей должны быть устранены в любом случае к предстоящим выборам депутатов Заксобрания. Об этом 16 августа во время визита в город-герой заявил зампредседателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Главное, чтобы партия подошла к сентябрю следующего года консолидировано. Любые противоречия возможны, но в итоге должно вырабатываться решение, которое будет способствовать развитию, потому что от конфликтов страдают обе стороны, помимо которых есть и население Севастополя — оно страдать не должно», — отметил Турчак.

Как сообщало ИА REGNUM, череда конфликтов между севастопольскими элитами и назначенцами с материка продолжается с момента воссоединения полуострова с Россией. Множество разногласий возникло вокруг принятия трёхлетнего бюджета города и земельно-имущественных отношений. Помимо этого правительство города-героя инициировало уменьшение финансирования Законодательного собрания и Контрольно-счётной палаты на 30% при рассмотрении проекта бюджета на 2018 и плановые периоды на 2019 и 2020 годы. В связи с этим конфликт двух ветвей власти усугубился.

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