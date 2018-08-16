Порошенко и Меркель обсудили «Северный поток — 2»

Киев, , 16:47 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель в ходе которого обсуждалась тема реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом сегодня, 16 августа, сообщает пресс-служба президента Украины.

Уточняется, что Порошенко и Меркель предметно обсудили «вызовы безопасности», связанные со строительством «Северного потока — 2». Кроме того, лидеры двух стран составили график предстоящих контактов в рамках развития диалога между Украиной и Германией.

Напомним, что власти Украины всеми силами хотят помешать строительству «Северного потока — 2», в частности, Киев утверждает, что в случае завершения строительства, Россия якобы обязательно нападёт на Украину, так как Москве будет больше не нужен транзитный коридор для своего газа.

На самом деле украинские власти не хотят терять доход от транзита российского газа в ЕС, а также возможность воровать его из трубы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 августа президент России Владимир Путине в Берлине обсудит с Меркель вопросы реализации «Северного потока — 2».