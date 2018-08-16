Арестованный вице-мэр Оренбурга обжалует меру пресечения

Оренбург, , 16:54 — REGNUM Находящийся в СИЗО вице-мэр Оренбурга Геннадий Борисов подал апелляционную жалобу на постановление Ленинского районного суда города об избрании меры пресечения. Оренбургский областной суд рассмотрит заявление 17 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судебного ведомства.

Напомним, заместитель главы Оренбурга по градостроительству. земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадий Борисов задержан 8 августа.10 августа в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 октября 2018 года.

Чиновника обвиняют в получении взятки в виде денег за общее покровительство и попустительство по службе, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. По версии следствия, Борисов получил взятку в 2 млн рублей от гендиректора фирмы и задержан с поличным.

Во время расследования уголовного дела выявлен еще один эпизод. Весной 2018 года Геннадий Борисов получил взятку в коммерсанта в 600 тыс. рублей, из которых 400 причиталось мэру Евгения Арапову. В качестве подозреваемого задержан глава города. Сегодня, 16 августа, суд вынес решение о заключении под стражу до 14 октября.

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