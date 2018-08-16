Четверг, 16 Августа 2018 года
16:59:36 МСК

Андрей Турчак: «Конфликт севастопольских властей вредит городу»

Политика

Руководство «Единой России» попытается уладить ситуацию к выборам сентября 2019 года

Севастополь, 16 августа 2018, 16:37 — REGNUM  Конфликт между правительством и Заксобранием Севастополя приносит вред городу и горожанам. Об этом 16 августа во время визита в город-герой заявил зампредседателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Конфликты никому не идут на пользу, наша главная задача при подготовке к выборам сентября 2019 года — постараться эту ситуацию устранить. Одно дело, когда разногласия носят принципиальный характер, а другое, когда они наполнены эмоциями. Мне нужно разобраться, чего здесь больше: здравого смысла и заботы о городе, или это эмоциональная позиция одного-двух-трёх человек», — заявил партийный функционер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что исполнительная и законодательная ветви власти Севастополя должны найти общий язык и работать в команде, иначе в отношении местного руководства будут сделаны соответствующие выводы.

Читайте ранее в этом сюжете: Матвиенко в последний раз предупредила скандальные власти Севастополя

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политические конфликты в Севастополе и в Крыму
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить