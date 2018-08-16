Андрей Турчак: «Конфликт севастопольских властей вредит городу»

Севастополь, , 16:37 — REGNUM Конфликт между правительством и Заксобранием Севастополя приносит вред городу и горожанам. Об этом 16 августа во время визита в город-герой заявил зампредседателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Конфликты никому не идут на пользу, наша главная задача при подготовке к выборам сентября 2019 года — постараться эту ситуацию устранить. Одно дело, когда разногласия носят принципиальный характер, а другое, когда они наполнены эмоциями. Мне нужно разобраться, чего здесь больше: здравого смысла и заботы о городе, или это эмоциональная позиция одного-двух-трёх человек», — заявил партийный функционер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что исполнительная и законодательная ветви власти Севастополя должны найти общий язык и работать в команде, иначе в отношении местного руководства будут сделаны соответствующие выводы.

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