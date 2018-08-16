Для чего кандидат в мэры Москвы эксплуатирует ксенофобские настроения

Москва, , 16:31 — REGNUM Кандидат в мэры Москвы от партии «Союз граждан» Михаил Балакин в ходе теледебатов сделал ряд резонансных заявлений. В частности, он выступил за платный въезд в столицу для иногородних, а также предложил дифференцировать стоимость парковки в центре города: для автомобилей москвичей сделать ее дешевле, для приезжих — дороже. Это уже дало основания экспертам заговорить о том, для чего кандидат в мэры эксплуатирует ксенофобские настроения.

«Город делает все правильно, с моей точки зрения. В части парковок и платного въезда — я бы вообще не в центр, а на территорию Москвы сделал бы бесплатным въезд для москвичей и платным — для иногородних. То же самое по парковкам, я бы не стал делать бесплатные парковки, потому что если мы сделаем с вами бесплатные парковки, то те же иногородние их займут», — сказал Балакин в рамках предвыборных дебатов 14 августа.

По мнению экспертов, с помощью подобных заявлений кандидат пытается решить сразу несколько задач. Так, по оценкам политолога Аббаса Галлямова, нелюбовь к «понаехавшим» — стандарт для многих «старых» москвичей.

«Собянина они тоже не очень любят. Балакин пытается послать им сигнал: «Ребята, я свой!» Это самое банальное и бесхитростное использование ксенофобских настроений», — пояснил эксперт.

По его словам, поскольку сам Балакин выступает в роли явного аутсайдера кампании, на его заявления никто не обратит никакого внимания. Включая и самих «старых москвичей».

Руководитель информационно-аналитического агентства «Национальный Эксперт» Михаил Белый предположил, что кандидат откровенно «заигрывает» с националистами.

«Мы видим попытку убить двух зайцев: с одной стороны, попытаться вызвать симпатии коренных москвичей, с другой — выйти на поле националистов. Все мы помним, с чем рифмовался их лозунг «Москва — для москвичей». Это такие отчаянные лозунги на грани фола», — утверждает Белый.

Вместе с тем он полагает, что у Балакина нет шансов аккумулировать националистический электорат:

«Балакин, насколько известно, ранее никогда не был замечен в поддержке националистов. Поэтому его поведение выглядит несколько карикатурно: дескать, сегодня я могу побыть голодающим бюджетником, завтра — ущемленным в правах гомосексуалистом, а на следующий день — националистом».

По мнению руководителя Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, Балакин выигрывать выборы явно не собирается.

«Но он привлекает наиболее радикальную часть горожан, которые действительно не очень любят приезжих. Всячески пытается консолидировать определенную прослойку», — считает эксперт.

Заведующий кафедрой рекламы, маркетинга и связей с общественностью РГСУ Михаил Гундарин уверен — кандидат в мэры Москвы от партии «Союз горожан» решил сыграть на чувстве превосходства «истинных москвичей».

«Возможно, некоторая часть москвичей и впрямь испытывает глубокую неприязнь к своим соседям из Подмосковья, но, во-первых, таких крайне мало. Хотел бы я видеть москвича, глубоко ненавидящего жителя, к примеру, солнечных Мытищ! А во-вторых, претворение в жизнь идей Балакина превратит жизнь всех без исключения обитателей мегаполиса в сущий ад. Невзирая на их чувства и убеждения», — сказал Гундарин.

Эксперт полагает, что основатель стройфирмы-банкрота «СУ-155» абсурдность таких заявлений понимает и сам:

«Но это шанс подержаться за реальный политический процесс, публично засветиться, неважно в каком качестве».

По мнению Гундарина, для реальных кандидатов заявления Балакина выгодны тем, что «своей абсурдностью приятно оттеняют их программу».

Глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов утверждает, что Балакин просто пытается привлечь внимание к собственной персоне скандальными заявлениями:

«Какие еще могут последовать предложения? Запретить въезд иногородним, огородить Москву стеной, сделать ее отдельным государством? Очевидно, что человек просто «ловит хайп», как это сейчас модно говорить».

Иванов признал, что в заявлениях кандидата есть «определенный шовинистический уклон».

«Но не он первый, и не он последний. Мы помним, что на парламентских выборах 2004 года весь список партии «Родина» был снят в связи с использованием партией в агитации националистического контента», — сказал Иванов.

Эксплуатация ксенофобских настроений — действительно не новость в отечественной политике. Ранее многомиллионным тиражом ЛДПР была выпущена брошюра «Русские, жестче взгляд!». В ней, в частности, говорилось: «Нам мешают осознавать себя русскими…», «А мы гадаем: что же все национальности в последние годы так ополчились на русских — оскорбляют, грабят…», «Малые народы могут говорить о своих интересах, а русским не положено».

Возвращение графы «Национальность», более известной как «пятый пункт», в паспорта и внесение в Конституцию положения о «государствообразующем статусе» русского народа — таковы несколько лет были предложения КПРФ. В прошлом году вице-спикер Госдумы Петр Толстой оказался в центре скандала после заявления о том что «люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году, сегодня, работая в разных других очень уважаемых местах — на радиостанциях, в заксобраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек».

Впрочем, разыграть ксенофобскую карту Балакину вряд ли удастся. По данным «Левада-центра», в 2017 году социологи зафиксировали беспрецедентный спад ксенофобских настроений. По результатам опроса, каждый второй опрошенный нейтрально, «без особых эмоций» относится к людям другой национальности, другой веры, мигрантам. Исключение составляют представители нетрадиционной сексуальной ориентации, к которым относятся «очень плохо» и «без особых эмоций» (35% и 32% респондентов).

По мнению политического обозревателя Елены Варламовой, очевидно, что такой шаг команды Балакина — это элемент развернутой политической игры.

«Главная проблема выборов в Москве — низкий интерес к ним потенциальных избирателей. Можно предположить, что таким образом Балакин пытается привлечь внимание к кампании, «завести» людей, придать динамику процессу», — полагает она.

Варламова подчеркнула, что динамика может появиться только благодаря вбросу в информационное пространство абсурдных странных или откровенно вызывающих инициатив.

Напомним, выборы пройдут в единый день голосования, 9 сентября. За пост столичного мэра поборются пять кандидатов: депутат Мосгордумы, основатель обанкротившейся компании-застройщика «СУ-155» Михаил Балакин («Союз горожан»), председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР), бывший депутат Госдумы Вадим Кумин (КПРФ), глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия») и действующий мэр столицы Сергей Собянин, баллотирующийся как самовыдвиженец.