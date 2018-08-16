В ДНР опровергли заявление Киева о захвате новой территории в Донбассе

Донецк, , 16:21 — REGNUM Заявления командующего Объединёнными силами Украины Сергея Наева об увеличении подконтрольной Киеву территории в Донбассе не соответствуют действительности, заявили 16 августа в оперативном командовании ДНР.

Как отметили в Донецке, данные заявления звучат на фоне больших потерь, которые несёт в последнее время армия Украины. «Чтобы их скрыть, командование пытается такими пропагандистскими методами поднять дух тех бойцов, которые сидят в окопах», — приводит комментарий «Донецкое агентство новостей».

В командовании ДНР подчеркнули, что военнослужащие республики продолжают удерживать занимаемые позиции. «Украинские военные могут только временно занимать населённые пункты в «серой зоне», где нет наших подразделений, и выдавать это за грандиозные победы», — отмечено в заявлении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Сергей Наев заявил, что с момента смены формата силовой операции в Донбассе в конце апреля ВСУ «вернули под свой контроль» 15 квадратных километров территории на Волновахском, Горловском, Северодонецком и Светлодарском направлениях.

При этом, по утверждению командующего, украинские силовики не нарушали Минских соглашений, «лишь отвечали на провокации».

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