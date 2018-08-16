Отмена директивы по кибероружию может означать конец темы «русских хакеров»

Москва, , 16:12 — REGNUM Нам стоит воспринимать угрозы в киберпространстве как реальные. Но при этом не забывать и о том, что вбросы в СМИ — это по-прежнему и есть вбросы, считает программист ИА REGNUM Юрий Носов.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп отменил введенную бывшим главой государства Бараком Обамой так называемую директиву 20. Речь идёт о директиве, в которой прописан сложный ведомственный процесс и стандарты по обеспечению кибербезопасности, которым должны следовать федеральные органы, прежде чем США будут применять кибератаки, особенно те, которые направлены на иностранных противников.

«Директива представляет из себя скучный 18-страничный документ под грифом «секретно», зачем-то выложенный в сеть. Это сразу наводит на мысли о том, что это какая-то липа. Впрочем, липа это или нет, имеет теперь уже малое значение, поскольку её действие в любом случае отменено.

Если коротко, то в документе описываются базовые определения, указаны цели, задачи, риски, и возможные эффекты от применения кибероружия. Цели указываются следующие: как сбор данных, манипуляция или выведение из строя информационных систем. В принципе это и без документа понятно. В остальном там описывались бюрократические процедуры, и кто за что отвечает.

Понять, что значит отмена такого невнятного документа, — непросто. Единственное, что тут можно отметить, что отмена этой директивы будет интерпретироваться в контексте того, что написано в выложенном в сеть файле. В таком случае можно сделать предположение, что сам этот документ выложен в сеть для использования в информационных кампаниях по теме киберпространства и синхронизации терминов и определений.

А поскольку основная информационная кампания США в области киберпространства — это тема «русских хакеров», то отмена данной директивы может значить сворачивание этой темы.

В остальном я глубоко сомневаюсь, что мы может судить о работе США в киберпространстве по тем сообщениям в СМИ или различным утечкам. Даже если эти утечки правдивы, то вероятность потери их актуальности вскоре после публикации крайне высока.

Главное, нам стоит воспринимать угрозы в киберпространстве как реальные. Но при этом не забывать и о том, что вбросы в СМИ — это по-прежнему и есть вбросы. И тут важно прочертить некоторую границу для информационной войны и войны в киберпространстве.

Поскольку киберпространство — это среда в которой ведутся информационные войны. Но само это пространство может подвергаться и разрушениям, и искажениям, и манипуляциям».

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