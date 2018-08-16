«Оппоблок» призывает решить проблемы переселенцев из Крыма и Донбасса

Киев, , 16:02 — REGNUM Более четырех лет украинские власти игнорируют проблемы переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом 16 августа в эфире телеканала «Интер» заявил сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко, комментируя ситуацию с социальной поддержкой переселенцев.

«Власть фактически закрывает глаза на нужды этих людей. Денежная помощь от государства составляет меньше тысячи гривен (36 долл.) в месяц», — рассказал Бойко.

Он сообщил, что согласно последнему соцопросу, проведенного Международной организацией по миграции, на Украине почти 60% переселенцев — безработные. Трудности с трудоустройством возникают из-за низких зарплат, дефицита вакансий, наличия статуса внутренне перемещенных лиц или возраста.

«После начала конфликта эти люди вынуждены были оставить свои дома, начинать свою жизнь заново на новом месте. Их полтора миллиона в стране. И они не могут быть лишены своего законного права избирать и быть избранными. Законопроект №4471 дает им право голосовать по месту, где они сейчас живут», — сказал Бойко.

Депутат также проинформировал, что «Оппоблок» обратился к послам стран «Большой семерки» относительно предоставления помощи в защите прав внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, депутат от «Оппоблока» Татьяна Бахтеева заявила, что на Украине в гуманитарной помощи нуждается более 3,4 миллиона человек, пострадавших в результате войны и переезда из Донбасса и Крыма.

«Из-за высоких цен на лекарства и услуги медицина не доступна для вынужденных переселенцев. Около трети вынужденных переселенцев в последний раз были у врача больше года назад основная причина столь редких посещений врача — отсутствие денежных средств. Сокращение расходов на медицинскую помощь, покупку необходимых лекарств, вакцинацию — вынужденная мера и становится для семей переселенцев единственным способом выживания в условиях, когда они не могут прокормить себя и свои семьи. Министерством здравоохранения Украины не разрабатываются и не реализуются программы оказания медицинской помощи и профилактических осмотров для вынужденных переселенцев. Вынужденные переселенцы как наиболее социально незащищенные граждане Украины не ощущают заботу государства», — отметила Бахтеева 16 августа на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, ранее международная организация по миграции на Украине и министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц проинформировали, что в стране 58% беженцев из Крыма и Донбасса — безработные. В частности, в июне 2018 года доля занятых переселенцев составила 42%. Этот показатель уменьшился на 6% по сравнению с данными на март этого года.

«Из этих 42% занятых внутренне перемещенных лиц 2% составляли самозанятые. Среди всего населения Украины уровень занятости заметно выше и остается стабильным», — сообщается в материале исследования.

При этом наибольшее количество занятых переселенцев живет в Киеве (79%). В то же время в июне этого года доля переселенцев, имеющих долгосрочную занятость, дольше 12 месяцев, составила 70%. Этот процент остается неизменным с июня 2017 года. Число лиц, трудоустройство которых составляет 7−12 месяцев, составляет 14%. Еще 10% переселенцев работают от одного до шести месяцев.

В апреле-мае 2018 года проведены личные и телефонные интервью. В рамках личных интервью опрошено 2406 переселенцев, а в рамках телефонных — 4006. Личные интервью проведены в 300 территориальных единицах страны.

Выборка территориальных единиц была создана для всех областей Украины, контролируемых правительством, и структурирована пропорционально количеству зарегистрированных ВПЛ. Среди опрошенных по телефону 3246 интервью были проведены с переселенцами, проживающими на контролируемой правительством Украины территории, и 760 интервью — с переселенцами, которые вернулись на неподконтрольную территорию. Выборка была создана на основе базы данных регистрации ВПЛ, которая ведется министерством социальной политики Украины.