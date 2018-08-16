Путин и Пашинян обсудили вопросы взаимодействия в ОДКБ

Москва, , 15:29 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает 16 августа пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили некоторые темы двусторонней повестки дня, а также вопросы взаимодействия в общих интеграционных объединениях, в частности, в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

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Напомним, 12 августа президенты России и Казахстана в ходе отдельной беседы по завершении каспийского саммита в Актау коснулись также вопроса генсека ОДКБ, назвав его проблематичным.

Действующий генсек ОДКБ Юрий Хачатуров был арестован и отпущен под залог в Армении по обвинению в насильственном изменении конституционного строя в марте 2008 года. Ереван уже начал консультации с партнерами по ОДКБ об отзыве Хачатурова и смене его на другого военачальника из Армении.

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