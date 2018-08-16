«Южная Корея готовится «прикармливать» КНДР ради мира на полуострове»

Москва, , 16:50 — REGNUM Южная Корея стремится к тому, чтобы начать активное экономическое сотрудничество с Северной Кореей, уверен профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Об этом он заявил 16 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о предстоящей встрече лидеров этих двух стран в сентябре 2018 года.

«Однако Южная Корея отлично понимает, что это сотрудничество не будет равноправным и что в большинстве случаев проекты сотрудничества будут осуществляться в убыток Южной Корее, — сказал профессор. — Но есть вещи, которые важнее экономики. Южная Корея надеется увеличить шансы на стабильность на Корейском полуострове. Они считают, что, если Северная Корея будет экономически расти на южнокорейские деньги, то у КНДР будет меньше желания кусать ту руку, которая их кормит, не ставя при этом особых условий и не задавая неприятных вопросов».

Иными словами, как пояснил Ланьков, в Сеуле рассчитывают, что, если Северная Корея выйдет из своего нынешнего сложного экономического положения, она станет менее опасным соседом.

«Оправдается ли этот расчёт, сказать сложно, но именно так видят ситуацию нынешний южнокорейский президент и его советники, — добавил эксперт. — Однако естественно, что, поскольку КНДР является облагодетельствованной стороной, для неё такой поворот событий тоже выглядит крайне привлекательно».

Напомним, что первая встреча глав КНДР и Южной Кореи состоялась 27 апреля в деревне Пханмунджом, расположенной в районе демаркационной линии между двумя странами. В ходе мероприятия политики обсудили улучшение межкорейских отношений и пути выхода из кризиса, связанного с ядерной программой Пхеньяна.

«На саммите лидеры провели серьёзные и честные обсуждения путей денуклеаризации Корейского полуострова, установления мира в регионе и развития отношений между КНДР и Южной Кореей», — сообщил пресс-секретарь президента Южной Кореи.

Читайте ранее в этом сюжете: Завершился первый раунд переговоров между главами КНДР и Южной Кореи