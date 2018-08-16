МИД Японии решил присудить награды за вклад в индонезийско-японские связи

Джакарта, , 15:31 — REGNUM В рамках 60-летия установления дипотношений между Японией и Индонезией министерство иностранных дел Японии приняло решение присудить награды 16 гражданам и 4 индонезийским организациям, сообщает Sindonews.

Награды вручили за заслуги, способствующие укреплению дружественных отношений между Индонезией и Японией.

Посольство Японии в Индонезии заявило, что на протяжении этих долгих лет многие люди и организации принимали активное участие в развитии двусторонних отношений. Посольство представило список основных лиц и организаций, участвовавших в улучшении дружеских отношений между Японией и Индонезией.

«Мы хотим выразить нашу признательность за деятельность отдельных лиц и организаций, которые внесли значительный вклад в улучшение дружеских отношений наших стран», — заявили в посольстве Японии.

Награду получили глава индонезийского центра стратегических и международных исследований Клара Джоевоно, профессор государственного университета Сурабая Джоджок Супарджо, сотрудник отдела протокола в канцелярии вице-президента Индонезии Бамбанг Теджо Баскоро и другие. Среди организаций можно выделить ассоциацию выпускников, проходивших обучение в Японии, и японское сообщество в Индонезии.

Напомним, в ходе Второй мировой войны Индонезия попала под японскую оккупацию, которая длилась с 9 марта 1942 года по 17 августа 1945 года. На момент оккупации Индонезия являлась колониальным владением Нидерландов. Официально индонезийско-японские дипломатические отношения были установлены 20 января 1958 года.

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