Малайзия отказалась от спорного закона о ложных новостях

Куала-Лумпур, , 15:17 — REGNUM Закон о фейковых новостях, который активно критиковали правозащитники, отменен парламентом Малайзии. Об этом 16 августа сообщает издание Malaymail.

Дебаты в парламенте длились шесть часов, после чего большинство голосов было отдано за отмену закона. Оппозиция выступила против отмены.

«Закон о борьбе с поддельными новостями» был одобрен малайзийским парламентом в апреле 2018 года. За публикацию ложной новости автор мог лишиться свободы на срок до шести лет и заплатить штраф до 500 тыс. ринггитов ($168 тыс.). Правозащитников закон возмутил — они заявили, что таким образом власти борются с инакомыслием.

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