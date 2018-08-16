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Малайзия отказалась от спорного закона о ложных новостях

Политика

Автор публикации мог попасть в тюрьму на шесть лет и заплатить штраф

Куала-Лумпур, 16 августа 2018, 15:17 — REGNUM  Закон о фейковых новостях, который активно критиковали правозащитники, отменен парламентом Малайзии. Об этом 16 августа сообщает издание Malaymail.

Дебаты в парламенте длились шесть часов, после чего большинство голосов было отдано за отмену закона. Оппозиция выступила против отмены.

«Закон о борьбе с поддельными новостями» был одобрен малайзийским парламентом в апреле 2018 года. За публикацию ложной новости автор мог лишиться свободы на срок до шести лет и заплатить штраф до 500 тыс. ринггитов ($168 тыс.). Правозащитников закон возмутил — они заявили, что таким образом власти борются с инакомыслием.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Малайзии предлагает наказывать тюрьмой за «фейковые новости»

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