Четверг, 16 Августа 2018 года
15:28:16 МСК

На Украине собрались «жестко пресекать» вмешательство в выборы

Политика

При этом киевская хунта сама активно вмешивается в выборы

Киев, 16 августа 2018, 15:12 — REGNUM  Служба национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины намерена «жестко пресекать и наказывать» попытки вмешательства в украинские выборы, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает 16 августа УНИАН.

По его словам, СНБО следит за всем происходящим в стране, чтобы вовремя ловить «предателей и проплаченных провокаторов», которые сеют «уныние, панику и хаос».

Напомним, вмешиваться в выборы на Украине готовы не только «предатели» и «провокаторы», но и сама киевская хунта. Как заявил глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, украинские власти пытаются влиять на известных мэров городов, заводя на них уголовные дела.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт: Киев пытается влиять на мэров, заводя на них уголовные дела

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить