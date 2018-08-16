На Украине собрались «жестко пресекать» вмешательство в выборы

Киев, , 15:12 — REGNUM Служба национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины намерена «жестко пресекать и наказывать» попытки вмешательства в украинские выборы, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает 16 августа УНИАН.

По его словам, СНБО следит за всем происходящим в стране, чтобы вовремя ловить «предателей и проплаченных провокаторов», которые сеют «уныние, панику и хаос».

Напомним, вмешиваться в выборы на Украине готовы не только «предатели» и «провокаторы», но и сама киевская хунта. Как заявил глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, украинские власти пытаются влиять на известных мэров городов, заводя на них уголовные дела.

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