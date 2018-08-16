«Лидеры КНДР и Южной Кореи готовят спектакль для США и ООН»

Москва, , 15:30 — REGNUM От встречи лидеров КНДР и Южной Кореи, которая запланирована на сентябрь 2018 года, вряд ли стоит ждать каких-то договорённостей, имеющих реальное экономическое и политическое значение, считает профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Об этом он заявил 16 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«Договориться они практически ни о чём не могут, а точнее, они не могут договориться ни о чём таком, что имело бы реальное экономическое и политическое значение, — сказал Ланьков. — С другой стороны, саммит в Пхеньяне — это не дежурное мероприятие. Обе стороны постараются провести его с максимальной помпой и превратить в спектакль».

Главная задача этого спектакля, как считает Ланьков, показать всему миру: ситуация на Корейском полуострове абсолютно благополучна, никаких особых проблем нет, а отношения между двумя корейскими государствами быстро улучшаются, и имеющиеся мелкие недоразумения будут решены ко всеобщему удовольствию в самое ближайшее время.

То обстоятельство, что встреча не может дать никаких конкретных результатов, по мнению Ланькова, связано в первую очередь с существованием режима санкций Совета Безопасности ООН.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года пройдёт третий саммит лидеров КНДР и Южной Кореи — Ким Чен Ына и Мун Чжа Ина. Таковы данные агентства Синьхуа, опирающиеся на совместное заявление двух сторон, опубликованное после переговоров в пограничном Пханмунджоме делегаций под руководством, соответственно, Ли Сон Гвона, председателя Комитета КНДР по мирному объединению Родины, и Чо Мён Гюна, министра по делам национального объединения Республики Корея.

Конкретный план встречи сторонами уже составлен, но пока не обнародован.

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