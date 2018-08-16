Бывший глава ЦРУ: То, что Трамп не сговаривался с русскими, – «полная чушь»

Вашингтон, , 15:11 — REGNUM Слова президента США Дональда Трампа о том, что ни один из членов его предвыборного штаба не шел на сговор с Россией, являются «полной чушью», написал 16 августа бывший директор ЦРУ Джон Бреннан в статье американского издания The new York Times.

По словам Бреннана, ему известно о большом числе «крайне подозрительных заигрываний ряда американских граждан с людьми, связанными с российскими спецслужбами».

«Остается только ответить на вопрос, имел ли состоявшийся сговор характер уголовного сговора, при котором имело место препятствование правосудию с целью скрыть тот или иной сговор, и сколько членов «команды Трампа» пыталось обмануть правительство отмывая и скрывая потоки денег, поступающих в карманы», — написал Бреннан.

Как отметил Бреннан, бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, над которым проходит суд, «многое знает» о деятельности России во время выборов Трампа. Он также связал решение администрации Трампа лишить его доступа к секретной информации тем, что Трамп и его приближенные стремятся защитить себя.

«Трамп, очевидно, с еще большим отчаянием хочет защитить себя и своих приближенных, именно поэтому он сделал политически мотивированное решение отозвать мой доступ к секретной информации», — добавил он, подчеркнув, что тем самым глава Белого дома пытает «страхов закрыть рот тем, кто посмеет бросить ему вызов».

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о том, что Трамп отозвал допуск бывшего директора Центрального разведывательного управления Джона Бреннана к секретным материалам. Это решение было мотивировано тем, что бывший глава ЦРУ поставил под вопрос свою объективность и репутацию.