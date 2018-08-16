Почему США не хотят подписывать договора об окончании Корейской войны?

Москва, , 15:25 — REGNUM Американское военное присутствие на Корейском полуострове затрудняет подписание документа об окончании Корейской войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков, комментируя новость о том, Соединённые Штаты Америки не поддерживают предложение КНДР официально объявить об окончании Корейской войны.

«Это связано главным образом с беспокойством о сохранении американского военного присутствия на Корейском полуострове, — сказал Ланьков. — Подписать полноценный мирный договор на Корейском полуострове по юридическим причинам сложно или вовсе невозможно. Как только такой договор будет подписан, возникнут сомнения по поводу законности пребывания американских войск на территории Корейского полуострова. Усилится давление со стороны сил, требующих вывода американских войск. В первую очередь это, конечно, китайцы, а также некоторая часть южнокорейской левой или националистической или лево-националистической оппозиции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты Америки не поддерживают предложение КНДР официально объявить об окончании Корейской войны. Такую информацию распространило агентство Yonhap со ссылкой на американского посла в Южной Корее Гарри Харриса.

По словам дипломата, несмотря на улучшения отношений между Пхеньяном и Сеулом, а также между Пхеньяном и Вашингтоном, обсуждать эту проблему «преждевременно», и добавил, что главной целью США в настоящее время является достижение денуклеаризации Корейского полуострова.

Также отметим, что до этого председатель Корейского национального совета по сотрудничеству и примирению Ким Хон Гиль заметил, что для продолжения процесса денуклеаризации полуострова КНДР выступила с призывом подписать документ, который свидетельствует об окончании Корейской войны.

Читайте ранее в этом сюжете: В США не поддержали призыв КНДР объявить об окончании Корейской войны