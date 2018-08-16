Реактивные снаряды для «Торнадо-Г» впервые покажут на форуме «Армия-2018»

Москва, , 15:06 — REGNUM Возможность впервые увидеть многофункциональные снаряды для реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» будет у гостей и участников международного военно-технического форума «Армия-2018». Новый боеприпас представит концерн «Техмаш».

Читайте также: На форуме «Армия-2018» впервые представят новейшие боевые самолёты

Это не единственные новинки, которые концерн намерен продемонстрировать на выставке. Также широкой публике будут представлены реактивная противотанковая граната РПГ-30 с гранатомётом одноразового применения и объёмно-детонирующая авиационная бомба ОДАБ-500 ПМВ. Всего — свыше 100 боеприпасов.

Как рассказал генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин, российская модернизированная реактивная система «Торнадо-Г» является логическим продолжением знаменитой системы «Град», которая стоит на вооружении многих стран уже более 50 лет и доказала свою надёжность и безотказность.

Ранее по теме: На форуме «Армия-2018» ждут представителей более 128 стран

От своей предшественницы она отличается повышенной эффективностью стрельбы, более мощными боеприпасами (калибра 122 мм), а также наличием автоматизированных систем наведения, прицеливания, топопривязки и навигации. Это даёт возможность системе выполнять боевые задачи полностью автономно. «Торнадо-Г» предназначена для уничтожения и подавления живой силы противника, его бронированной техники, артиллерийских и миномётных батарей, а также командных пунктов. Система способна наносить удар как залпом, так и одиночными ракетами. Поражающее действие реактивного снаряда выше от двух до шести раз.

Напомним, международный военно-технический форум «Армия-2018» пройдёт в Москве в парке «Патриот» с 21 по 26 августа.